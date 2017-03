Rex Tillerson, USA:s utrikesminister, talade vid konferensen i Washington där koalitionen mot IS samlades under onsdagen. Foto: Cliff Owen / TT

Koalitionen mot IS samlades i Washington under onsdagen, där de amerikanska värdarna ville diskutera hur den pågående luftkampanjen mot IS ska intensifieras. Margot Wallström sade till Ekot (22/3) att de svenska tankarna inför mötet var av ett annat slag: ”vad som händer efter en militär insats?”

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Det kanske låter som att Wallström vill sälja skinnet innan björnen är skjuten, men det är klokt att förbereda freden redan under kriget. Den norske professorn Brynjar Lia, expert på jihadistisk terror, har visat vad som lett till att den globala jihadrörelsen har expanderat kraftigt sedan 2001 – trots att USA och dess allierade satsat enorma resurser på att bekämpa den (Babylon: Nordisk tidskrift för Mellanösternstudier, Nr 1/2017). Att invasionen och ockupationen av Irak 2003 samt drönarkriget mot misstänkta terrorister i bland annat Pakistan och Jemen ofta har lett till civila förluster och skador, har enligt Lia gjort det lätt för jihadister att ”övertyga allmänheten om att det i själva verket bedrivs ett krig mot islam, inte mot terrorismen”.

Effektiv propaganda mot västvärldens ”korståg” och västallierade ”tyranniska förrädarregimer”, tillsammans med en växande panislamsk nationalism, är grunden till att jihadismen kunnat få ett utbrett folkligt stöd. Miljontals invånare i regionen sympatiserar enligt statistiken med IS. Fortsatta militära insatser – och framförallt västlig ockupation av muslimsk mark – stärker detta narrativ.

Annons X

Ändå måste IS stoppas. Varje dag upptäcks nya massgravar där IS lämnat. Enligt FN har IS begått folkmord på yazidier. En pragmatisk inställning kommer att krävas – om vi både vill bekämpa IS och förhindra att deras nederlag blir starten för nästa globala terrorhot. Militära insatser i Mellanöstern måste följas av en plan för hur samhället ska återuppbyggas och vem som ska styra när koalitionen har vunnit. Annars kan vi räkna med ännu en Pyrrhusseger.