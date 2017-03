Kriget i Mali inne på sjätte året – gnistan kom från Libyen

Tuareg rebeller som tillhör MNLA Foto: Arkivbild 2012/IBL

Inleddes i början av 2012 när tuaregerna – ett nomadfolk i norra Mali – genom den sekulära rebellgruppen MNLA startade ett uppror. Målet var ett självständigt land – ”Azawad” – i norra Mali. Många tuareger hade stridit i Muamar Gaddafis armé i Libyen, när hans regim föll återvände de vältränade soldaterna till norra Mali.

MNLA allierade sig med mäktiga islamistgrupper som Ansar Dine, al-Qaeda i islamiska Maghreb (AQIM) och MUJAO (Rörelsen för enhet och heligt krig i Västafrika). Rebell-koalitionen tog snabbt över hela norra Mali – mer än halva landets yta – inklusive städerna Gao, Timbuktu och Kidal.

Snart uppstod konflikter mellan grupperna, MNLA hamnade i underläge och islamisterna delade upp den ockuperade ytan mellan sig. Sharialagar infördes med hårda restriktioner kring kvinnors klädsel och rörlighet och med förbud mot bland annat musik och fotboll.

Under 2013 gick den forna kolonialmakten Frankrike in militärt. Ockupationen hävdes och islamisterna drevs bort från de större städerna. Sedan dess finns de dock kvar i området och rör sig troligen i ökenområdena över de porösa landsgränserna till grannländerna. I öknen gör väpnade grupper gör stora pengar på olika former av smuggling, på beskattning av handelstransporter och på kidnappningar.

I dag beräknas det finnas ett hundratal beväpnad grupper – etniska, religiösa, kriminella – i ökenområdena kring Mali och dess nordliga grannländer. Flera terrorattacker har utförts i Mali, inklusive i Bamako, och i grannländerna.

Konflikten är tudelad: dels mellan Malis regering och grupper som har ambitioner om självstyre för norra Mali. Och dels mellan Mali (med stöd av det internationella samfundet) mot väpnade islamistiska grupper.

Sommaren 2015 skrevs ett fredsavtal under mellan regeringen och flera samlade rebellgrupper, bland annat tuareggrupper (jihadistgrupperna ingår inte i avtalet). Sedan dess har det uppstått interna konflikter mellan flera av de undertecknande rebellgrupperna.

Malis myndigheter saknar kontroll och inflytande över stora delar av landsbygden i den norra landsdelen. Det finns även rapporter om att Malis armé utfört övergrepp mot lokalbefolkningen.

Självmordsdådet i Gao 18 januari i år, då 77 människor dödades och över hundra skadades, var en direkt attack mot en sampatrullering mellan soldater från Malis armé och rebeller som skrivit på fredsavtalet. En AQIM-kopplad grupp, al-Mourabitoun, ledd av Mokhtar Belmokthar, tog på sig ansvaret för attacken som innebär ett hårt slag mot den redan svaga fredsprocessen.

Minusma är FN:s fredsbevarande insats i Mali med syfte att stötta den politiska processen och fredsavtalet. De militära styrkorna – 15 000 soldater från ett 40-tal länder – tar inte aktiv del i terrorbekämpning men har mandat att ingripa för att skydda lokalbefolkningen.

250 personer i svenska styrkan Svenska styrkan i Mali är ett underrättelseförband med sammanlagt 250 svenska soldater och personal som består av: • Spaningskompaniet (Cirka 90 personer) sköter inhämtning av underrättelser och information ute i fält. Men också i form av en UAV-enhet (obemannad och obeväpnad flygfarkost). • Stabs- och underrättelsekompaniet: (Cirka 100 personer) Består bland annat av reparationsgrupp, underhållspluton, transportgrupp, sambandsgrupp och en sjukvårdspluton med förmåga till kirurgi och intensivvård • Staben: består av 40 personer som leder förbandets operationer och sammanställer och analyserar de underrättelser som spaningskompaniet hämtat in.

Mali – ett land med många olika folk Invånare: 17,6 miljoner Huvudstad: Bamako Självständighet: 1960 (från Frankrike). Språk: Franska (officiellt) samt 13 minoritetsspråk, bland annat bambara, songhai och tamashek (tuareg). Förväntad medellivslängd: 58 år Invånare under fattigdomsnivå: 43 procent (2009) Befolkningsgrupper: Bambara (35%) och en rad grupper som utgör 5–15 procent av befolkningen bland annat fulani, dogon, tuareg, och songhai. Religion: Islam 94 procent, resterande kristna eller traditionella religioner. Källa: www.Worldbank.org, www.indexmundi.com