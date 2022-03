Kriget dödade glädjen över "Mästerkocken"

Det var med sin farmors sibiriska dumplings som Anja Allvin kvalade in till ”Sveriges mästerkock”. När avsnitten spelades in i oktober och november hade hon inte en tanke på att det skulle kunna bli krig i hennes gamla hemland. Så sent som i julas var hon där med sin man och deras barn. De besökte mormor i Korop, knappt 30 mil nordöst om Kiev, de åkte skridskor och skidor.

– Vi bara njöt och barnen var så imponerade. Annars brukar vi åka på sommaren. Nu var det skridskobanor på alla torg, det var så festligt och mysigt.