Kreml: "Ompröva ESC-beslutet"

Julia Samojlova. Arkivbild. Foto: Ekaterina Lyzlova/AP/TT

Kreml uppmanar Kiev att ompröva beslutet om inreseförbud för den ryska artisten Julia Samojlova. Samojlova skulle ha tävlat för Ryssland i Eurovision Song Contest i Ukraina i maj, men har stoppats av värdlandet från att medverka i tävlingen.

– Ur vår synvinkel är beslutet fullständigt orättvist och olyckligt. Vi hoppas att det omprövas, säger president Vladimir Putins talesperson Dmitrij Peskov.

Så sent som i förra veckan blev det klart att Ryssland skulle delta i tävlingen, trots tidigare spekulationer om en bojkott på grund av det politiska läget mellan Ryssland och arrangören Ukraina. Dagen innan anmälningstiden löpte ut skickade Ryssland dock in bidraget "Flame is burning", som sjungs av Julia Samojlova.

Annons X

Men i går kom beskedet från den ukrainska säkerhetstjänsten SBU att Samojlova stoppas, eftersom hon tidigare har uppträtt på Krim som Ryssland har annekterat. Det var 2015 som Samojlova deltog i konserten, alltså efter annekteringen, och enligt SBU besökte hon Krim på ett olagligt sätt eftersom hon flögs in direkt via Ryssland.

Den europeiska radio- och tv-unionen EBU, som arrangerar Eurovision, har uttryck att de är "djupt besvikna" överbeslutet som de anser strider mot tävlingens inkluderande värdegrund.