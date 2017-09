Kreditjätte negativ till Nordeas flytt till Finland

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Moody’s analys om den planerade flytten av huvudkontor har rubriken: ”Nordeas headquarters relocation to Finland from Sweden is credit negative”.

Kreditjättens preliminära bedömning är att kapitalkraven kan komma att bli lägre för Nordea i och med en flytt. Men exakt vilka krav som kommer att ställas på Nordea är inte klart förrän ECB har godkänt bankens kapitalmodell.

– Vår bedömning är att banken kan komma att sänka sin kapitalnivå något, säger Louise Lundberg, senioranalytiker på Moody’s kontor i Stockholm och den som författat kommentaren.

Vad betyder det för kreditbetyget?

– Om vi hade tyckt att det blir en stor sänkning av kapitalet, som hade motiverat ett annat kreditbetyg, hade vi redan agerat. Generellt har Nordea ett robust kapital.

Flytten kan uppfattas som att banken inte är så svensk som tidigare och det i sig kan påverka varumärket när Nordea troligen flyttar huvudkontoret till Finland

Framöver handlar detta både om hur ECB och Nordea agerar. Även om kravet på kapital blir lägre så kan Nordea välja att behålla kapitalet på samma nivå som i dag, alltså ha en nivå som överstiger kraven.

Moody’s tar även upp att Nordeas varumärke i Sverige kan påverkas av flytten.

– Flytten kan uppfattas som att banken inte är så svensk som tidigare och det i sig kan påverka varumärket när Nordea troligen flyttar huvudkontoret till Finland, men vi tror att det får en begränsad effekt, säger Louise Lundberg.

Hur ser ni på ilskan och kritiken bland kunderna som riktas mot banken?

– Vi kommenterar inte hur fackföreningar och andra har gått ut. Vi tittar på eventuell påverkan och vi tror att det i slutändan kommer att få en begränsad påverkan, säger hon.

Louise Lundberg betonar att Moodys ser en marginellt negativ effekt av flytten. Inte tillräckligt för att ändra kreditbetyget eller ens att ändra kreditutsikterna.

Ett sänkt kreditbetyg skulle vara förödande för Nordea.

– Det viktigt att de behåller betyget, eftersom det styr bankens fundingkostnad, eller priset för att låna upp pengar, säger en bankanlytiker som vill vara anonym.

Analytikern poängterar att även ett litet nålstick, som Moody’s nu ger uttryck för, kan påverka synen på banken.

Moody’s analytiker Louise Lundberg förklarar att när institutet ger banker ett kreditbetyg så undersöks en rad olika finansiella områden, där bankens kapital är en viktig parameter att ta hänsyn till.

– Den nivå av kapital som en bank håller är en väldigt viktig faktor, en buffert mot eventuella framtida förluster. Och ECB kommer sannolikt inte ha det tvåprocentiga systemriskkravet som svenska FI har, säger Louise Lundberg.