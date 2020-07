Andreas Buchmann, Head of global events, hos The Audos ljudpartner Bang & Olufsen, ansluter när vi tar en närmare titt in i hotellrum nummer två som går under namnet ”Foliage”. Rummet är målat i en varm terrakottaton och inrett med designpjäser som sidobordet Androgyne, ritat av Danielle Siggerud för Menu, och sittmöbeln Eave modular sofa samt marmorbordet Plinth low, båda av Norm architects. Duxsängen är bäddad med linne från Aiayu och badrummet, som gömmer sig bakom en del av garderoben, är inrett med produkter från Geberit. I ena änden av det stora rummet står Bang & Olufsens mest exklusiva tv, Beovision Harmony. En smäcker sak som går loss på nästan 200 000 kronor.

– Det är mycket pengar, men är man en bild- och ljudnörd är det värt det, försäkrar Andreas Buchmann och sätter igång apparaten med hjälp av Google voice assistant.