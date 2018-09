Foto: Tomas Oneborg

Uteservering efter uteservering har under nästan fyra månader varit smockfulla av solglasögonprydda människor. Så även den vid Nobis hotell på Norrmalmstorg. Det ser inbjudande ut, men det är inte dit vi ska. Nej, vi ska i stället ner i hotellets källare.

När Nobis öppnade 2010 var man stolt över sitt italienska arv och döpte restaurangen en trappa ner till Caina, efter familjen Catenaccis första krog i Stockholm.

Det var åtta år och ett antal kökschefer sedan. I våras genomgick hotellrestaurangen en renovering och fick samtidigt både ett nytt namn och koncept – Noi.

SvD Krogguiden har ätit mycket spansk skinka under sina dagar men sällan något som så kombinerar dyrt med menlöst.

Stjärnkocken Stefano Catenacci, hovtraktör som driver tvåstjärniga Operakällaren, har skapat Nois meny.

Han säger sig ha hämtat inspiration från hela Europa (och räkor från Sydamerika) och skapat en internationell meny som varken anpassar sig efter årstider eller avstånd. Sent i maj kan man äta lamm och biff från Irland, samt höstgrönsakerna brysselkål och rödbetor.

Det som sticker ut på menyn är priserna, Noi tar rejält betalt för maten. Prisbilden och namnet Catenacci gör att vi får höga förväntningar inför måltiden. För höga.

I början av sommaren beställer vi Pata Negra och får en enorm hög skinka för 255 kronor. SvD Krogguiden har ätit mycket spansk skinka under sina dagar men sällan något som så kombinerar dyrt med menlöst.

Vid ett återbesök i slutet av augusti möts vi av oengagerad personal i en halvfull men bullrig matsal.

Hängmörad biff serveras snyggt på saltsten. Vi får bra och vänlig guidning i vilka såser och tillbehör som passar. Sparrisens citrussmak lättar upp det fina köttet och den tjocka bearnaisesåsen. Gott – men 385 kronor för biffen är magstarkt. Till kryddstekt ankbröst får vi betor av olika slag som syrats kraftigt. De slår effektivt ihjäl det subtila vin som hovmästaren varmt rekommenderat.

Vi avslutar med en efterrätt som splittrar sällskapet. Helt okej glass serveras tillsammans med ministrutar som vi själva får fylla. Barnsligt tycker några av oss. Helfestligt tycker andra.

När SvD Krogguiden lämnar Nobis källare försommaren 2018 gör vi det med en förhoppning om att en lång semester ska få Noi att mogna. Men tyvärr. Vid ett återbesök i slutet av augusti möts vi av oengagerad personal i en halvfull men bullrig matsal. När vi i juni testade irländska lammracks blev vi serverade kall potatispuré till.

Kanske är det just den målgruppen – välbeställda turister – som Nobis hoppas locka ner i sin källare.

Efter sommaruppehållet har menyn uppdaterats en aning. Nu får vi i stället en halvrå potatisgratäng som smakar som om varannan skiva är vitlök. Däremot är lammracksen riktigt goda.

Vi noterar att flera av de få sällskapen i lokalen pratar andra språk än svenska. Och kanske är det just den målgruppen – välbeställda turister – som Nobis hoppas locka ner i sin källare. När Stockholms hotell- och restaurangvärld på senare tid berikats med guldkorn som Dining Room på Petter Stordalens hotell At Six märks det att det krävs mer än en hovtraktör för att vara relevant 2018.

Noi Öppet: Tis–ons: 17–00, tors–lör: 17–01, köket stänger 22.20. Varmrätter: 195 kr–385 kr Profil: Hotellrestaurang. Typrätt: Lammracks med örttäcke, säsongens bönor, rödvinsås och rosmarin- potatis- och jordärtskocksgratäng (335 kr) Dryck: Stort utbud av vin, både på flaska (från 550 kr) och glas (från 120). Dessutom öl och fransk cider om man vill ha det. Vegetariskt: Ja, en förrätt och två huvudrätter. Boka bord: Ja, enligt hemsidan. Men vid SvD Krogguidens besök hade det inte varit nödvändigt. Noterat: Till Noi – som betyder vi/oss på italienska – hör också en stilfull cocktailbar ritad, precis som övriga restaurangen, av Wingårdhs arkitekter. På menyn ambitiösa cocktail, uppdelade efter smak.

