Tidigt en lördag morgon den 28 juni 1969 för exakt 50 år sedan hände något dramatiskt i klubben Stonewall Inn på Christopher Street i Greenwich Village i New York. Poliser stormade in i lokalerna och arresterade personal med förevändningen att de sålde alkohol utan tillstånd. Över 200 besökare i lokalen tvingades ut på gatan och till den närliggande parken. Stonewall hade sedan en lång tid varit en mötesplats för homosexuella, bisexuella och transpersoner i New York. Den nedslitna lokalen innehöll förutom en bardisk, en stor jukebox och en dansscen. Polisen hade regelbundet gjort ­räder mot klubben som drevs av maffian. Aldrig tidigare hade det dock uppstått något handgemäng. Med hjälp av mutor kunde verksamheten fortsätta relativt ostört och gästerna protesterade sällan på något handgripligt sätt mot polisens godtyckliga räder och trakasserier.

Allt detta förändrades den 28 juni. Gästerna började protestera. Mynt, flaskor och stenar kastades mot poliserna som blev tvungna att fly in i lokalen. Polisens räd blev startskottet för flera dagars våldsamma demonstrationer. Under de fyra efterkommande dagarna samlades tusentals människor utanför klubben och protesterade mot polisens agerande. Den höga temperaturen i staden och det faktum att gayikonen Judy Garland precis avlidit spädde på intensiteten i aktionerna. Den amerikanske poeten Allen Ginsberg som besökte Stonewall två nätter efter att kravallerna inletts beskrev situationen på följande sätt: demonstranterna var så vackra, alla hade förlorat den sårade och kränkta blick de tidigare haft.