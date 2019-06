Tre timmar innan evenemanget skulle äga rum fick de 250 inbjudna gästerna ett mejl om att eventet var inställd. Anledningen som angavs? ”Oförutsedda omständigheter.”

Det var Förenta nationernas utvecklingsorgan UNDP i Norden som bjöd in till mingel för att fira 70-årsdagen av deklarationen om mänskliga rättigheter. Under evenemanget skulle fotoutställningen We Have a Dream visas. Men evenemanget blev aldrig av. Mycket tyder nu på att det ställdes in på grund av påtryckningar från Kina.