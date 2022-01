Kräsmagad djävul inte som andra asätare

De föredrar att äta kadaver från djur som någon annan har dödat snarare än att jaga själv. Och som mest aggressiv kan den tasmanska djävulen vara när den lever upp till sitt namn och slåss om att få hugga in på en stor, slapp och livlös kropp som om den vore ett smörgåsbord.

Men det köttätande pungdjuret förvånar forskare vid University of New South Wales i Australien sedan de tagit en närmare titt på rovdjurets matvanor. För deras studie, som har publicerats i tidskriften Ecology and Evolution, tyder på att den tasmanska djävulen kan vara bland de mest kräsna asätarna i världen.