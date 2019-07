Kraftwerk vinner 20 år lång samplingsstrid

En bit ur Kraftwerklåten "Metall auf metall" användes och loopades av de tyska producenterna Moses Pelham and Martin Haas i sångerskan Sabrina Setlurs "Nur mir" från 1997. Det handlar om två sekunder, men har lett till en över 20 år lång rättighetsstrid, skriver The Financial Times.

Nu har EU-domstolen avgjort frågan och anser att originalartisten måste tillfrågas, även för en så liten del av en låt. Men om samplingen är modifierad så att originallåten inte kan kännas igen behövs inget tillstånd, skriver domstolen i sitt beslut.