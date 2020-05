Färden hade börjat några år tidigare, men det var först 1974 som det verkligen blev åka av. I en liten Volkswagen av klassisk bubbla-modell fick Kraftwerk då upp hastigheten på Autobahn – och på hitlistorna. Bakom ratten satt Florian Schneider, tillsammans med bandets andre förare Ralf Hütter.

Kraftwerks genombrottslåt ”Autobahn” inleds med en bildörr som slår igen. En motor startar och så hörs en ganska ynklig tutning. Det är mycket långt ifrån rock ’n’ roll och amerikanska bilar. När Chuck Berry sjöng ”riding along in my automobile” och Beach Boys körade om tjejen som tog pappas bil och hade ”fun, fun, fun”, travesterade Kraftwerk detta på tyska med monoton och av Florian Schneider förvrängd röst: ”Wir fahr’n, fahr’n, fahr’n auf der Autobahn”.