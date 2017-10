Forskare vid The Carnegie Institution for Science i Washington bedömer att de högre vindhastigheterna över öppet hav kan generera fem gånger den energi som vindturbiner på land producerar.

"På vintern skulle vindkraftparker i Nordatlanten kunna producera tillräckligt med energi för att tillgodose civilisationens totala behov", heter det i rapporten som publicerats i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.