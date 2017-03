Varning för snöoväder i USA – svenska flyg inställda

SAS har ställt in samtliga resor till New York på tisdagen på grund av ovädret. Foto: Christine Olsson/TT

Varningar har utfärdats för delar av Pennsylvania, New Jersey, New York och Connecticut, där stora snömängder väntas, och många skolor kommer att hålla stängt.

Samtliga SAS-flygningar från Skandinavien till New York på tisdagen har ställts in på grund av ovädret.

I USA har sammanlagt 4 000 flygningar har ställts in, de flesta till och från flygplatserna Newark International i New Jersey och Boston Logan International. American Airlines har ställt in samtliga sina flygningar till och från flygplatser i New Yorks storstadsregion.