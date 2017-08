Skyfall: Hus och vägar översvämmas i Värmland

Foto: Hasse Holmberg/TT

Kraftigt regn över Värmland har lett till översvämmade vägar och hus i Karlskoga, Kristinehamn och Storfors, skriver lokala medier.

– Minst 50 hus är drabbade, men det kan röra sig om fler där människor just nu är bortresta, säger Tomas Carlsén, räddningschef i beredskap vid Bergslagens räddningstjänst till TT.

Enligt honom kom det första larmet in vid halv sex på söndagsmorgonen, och sedan har det fortsatt. Värst drabbade är de hus som ligger i nerförsbacke där vatten forsat in i källare och bottenvåningar.

– Vi hinner inte med och det är inte så mycket vi kan göra. Vi har redan satt ut alla pumpar vi har.

Även kommunen kämpar mot vattenmassorna genom att rensa brunnar som satts igen samt genom att leda om dagvattenledningar.

Tre vägar har fått stängas av och på delar av E18 finns stora mängder vatten.

Bilister runt Karlskoga och Storfors måste själva hålla sig uppdaterade om läget, säger Tomas Carlsén till SVT Nyheter.

Räddningstjänsten har varit tvungen att hjälpa loss flera bilister som fastnat.

En damm hotar att brista i Lonnhyttan norr om Karlskoga, rapporterar SVT vidare. Ett tiotal hus och fritidshus i närheten hotas.

Enligt SMHI finns inga vädermässiga glädjebesked. Regnområdet som nu befinner sig över Värmlands och Västmanlands län kommer att ligga kvar under dagen för att försvagas först under kvällen och dö ut under natten.

– Det kan vara en del kraftigare regn, säger Emelie Karlsson, meteorolog vid SMHI.

Enligt henne ser det ostadiga vädret ut att fortsätta under nästa vecka med olika regnområden som drar in över i princip hela landet.