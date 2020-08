Coronakrisen har lyft försäljningen rejält för den amerikanska hemmafixarkedjan Home Depot. Och vinsten från det andra kvartalet i kedjans brutna räkenskapsår hänger med uppåt.

Försäljningen under kvartalet, avslutat den 2 augusti, lyfte 23 procent till 38,1 miljarder dollar. Nettovinsten i kvartalet steg med 24,5 procent till 4,33 miljarder dollar. Det motsvarar 4:02 dollar per aktie, mot väntade 3:71 dollar per aktie.