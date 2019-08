Alibaba levererar – lyfter på börsen

E-handelsjättens intäkter uppgick till närmare 115 miljarder yuan, motsvarande nästan 160 miljarder kronor, under perioden, som är det första kvartalet i bolagets räkenskapsår.

Alibaba ligger bland annat bakom e-handelssajterna Taobao och Tmall. Men bolaget försöker även göra vad amerikanska motsvarigheten Amazon lyckats väldigt bra med: slå sig in på det växande området molntjänster för företag. Denna del står än så länge för en liten del av Alibabas försäljning, men intäkterna var under kvartalet 66 procent högre än under motsvarande period 2018.