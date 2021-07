Kraftigt försenade Sydvästlänken nu i drift

Sydvästlänken skulle ha tagits i bruk 2015, men projektet har kantats av många förseningar. Projektledaren Sverker Ekhage säger att det har varit ”många tekniska utmaningar i leveransen av en väldigt komplex högspänningsförbindelse”.

”Med all respekt för att elmarknaden har fått vänta allt för länge, så är jag nöjd med att vi nu under ordnade förhållanden har säkrat och slutfört leveransen av Sydvästlänken, med all den nytta den kommer att bidra med under lång tid framöver”, säger han i ett pressmeddelande.