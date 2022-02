Kraftigt fall för naturgaspriset

Högre temperaturer och blåsigare väder bidrar också till att pressa priset, då det minskar efterfrågan på naturgas som bränsle för elproduktion i länder som Tyskland och Storbritannien.

Naturgasleveranserna från Ryssland som nu ökar är de som går via Ukraina och in i Slovakien. Flödet av rysk naturgas via Polen och in i Tyskland är fortfarande strypt.