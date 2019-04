Regn väntas – men räcker inte: ”Bara rinner av”

Skogs- och gräsbränder härjar i södra Sverige, grundvattennivåerna är klart sämre än förra året och böndernas åkrar skriker efter regn. Beskedet om att det finns chans till nederbörd hade nog inte kunnat komma mer lägligt.

– Natten till fredag drar det in en front med regn över västkusten och under lördagen kommer området med regn att ligga som ett stråk från Skåne, Blekinge, västra Götaland och upp över Värmland. Sedan förskjuts det lite söderut, och under söndagen är det framför allt södra Götaland som får regn, säger Linnea Rehn, meteorolog vid SMHI.