Fusket har ökat kraftigt vid Göteborgs universitet under pandemin och den distansundervisning som följt i dess spår.

Göteborgs-Posten skriver att 250 ärenden anmäldes till disciplinnämnden under förra året, att jämföras med 102 under 2019 – och bara under vårterminen i år har 199 fall anmälts.