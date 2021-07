De spanska turistöarna har slagit nytt rekord i antal smittofall under coronapandemin. 730 nya fall bekräftades under fredagen, enligt Kanarieöarnas regering. Under lördagen noterades 598 nya fall, rapporterar Canarias7.

De flesta av de ny smittofallen är på Gran Canaria och Teneriffa. Samtidigt ökar trycket på sjukhusen. Det är deltavarianten av viruset som sprids främst bland unga.