Kraftig ökning av antalet mord i USA

Data visar att mordfrekvensen steg från 6 mord per 100 000 invånare 2019 till 7,8 mord per 100 000 invånare 2020, enligt CNN, som redovisar siffror från det nationella statistikcentret för hälsa, National Center for Health Statistics, (NCHS).

Den tidigare högsta ökningen på senare år rapporterades mellan 2000 och 2001. Den ökningen på 20 procent kopplades ihop med terrorattentatet i New York, 9/11.