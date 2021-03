Kraftig ökning av anmälda arbetssjukdomar

Antalet anmälningar om arbetssjukdomar ökade dramatiskt under 2020 och den största ökningen märks bland kvinnor. Under förra året tog Försäkringskassan emot 19 800 anmälningar om arbetssjukdomar, 86 procent fler än under 2019. Bland kvinnor ökade anmälningarna med 119 procent och bland männen med 28 procent, enligt en preliminär sammanställning som Arbetsmiljöverket har gjort.

Arbetssjukdomar som beror på kemiska och biologiska faktorer är den huvudsakliga orsaken till ökningen. Där ingår smitta. Många anmälningar gäller personer inom vård- och omsorgsyrken samt inom sociala tjänster och är kopplade till pandemin, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.