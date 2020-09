Sydkorea har ställt in över 300 flyg och stormvarningar har utfärdats i såväl Syd- som Nordkorea. Boende på den koreanska halvön hukar i väntan på tyfonen Maysak.

Maysak, som beskrivs som ett av de mest kraftfulla ovädren i regionen på åratal, spås dra in över den sydkoreanska sydkusten under onsdagen och sedan dundra upp över halvöns östra sida och ut i havet. På torsdag väntas den ta sig in över land igen, nära den nordkoreanska industristaden Chongjin.