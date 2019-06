BLOMSTERSPRÅK | Enligt gammal folktro kan man sia om framtiden genom att lägga sju eller nio sorters blommor under huvudkudden på midsommarnatten. I drömmen får man då se vem man ska leva sitt liv med. Körsvennen har givit sig ut på den politiska sommarängen och tittar närmare på utbudet av midsommarblomster och vilken drömsyn man kan förvänta sig under natten när man lägger de olika sorterna under kudden.