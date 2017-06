Körsvennen: LO statuerar exempel

Interiör från bordell i Berlin. Aftonbladets granskning ger dock inga detaljerade beskrivningar av interiören i LO-medarbetarens lägenhet, men denne lär ha sagt i polisförhör att det var ”grisigt” och ”smutsigt” när han återvände till sin hyresrätt. Foto: Franka Bruns / TT

Aftonbladet har avslöjat (20/6) att en profilerad LO-medarbetare ”som uttalar sig i media och skriver debattinlägg, bland annat om skattenivåer”, visar sig ha fler strängar på sin lyra.

Han är skriven i en hyresrätt centralt i Stockholm, men när hans familj skrev sig i en bostadsrätt i innerstan under våren 2014, började LO-profilen hyra ut sin hyresrätt via tjänsten Airbnb för 1 326 kronor per natt. Minsta uthyrningsperiod var fem nätter.

48 personer har recenserat boendet, vilket tyder på att arrangemanget har renderat LO-profilen extrainkomster på hundra-tusentals kronor. Inget tillstånd för andrahandsuthyrning har dock begärts, och heller ingen anmälan till Skatteverket har gjorts. ”Jag håller på med det nu faktiskt”, säger han när Aftonbladet når honom och frågar om han inte betalat någon skatt.

I slutet av förra året slog Stockholmspolisens prostitutionsgrupp till mot lägenheten. Anledningen var att LO-profilens bostad hade förvandlats till en bordell, där transvestiter från Spanien sålde sex. Kunderna raggades på kända eskortsajter.

Det är med förväntan vi ser framtiden an inför de nya inlägg som förmodas komma från LO:s medarbetare i frågor om skattenivåer. De flesta medborgare har, får man förmoda, liten eller ingen insyn i hur det går till när man tillskansar sig svarta hyresinkomster från bordellverksamhet.

