Det amerikanska metalbandet Korn släpper ny musik. 13 september kommer lp:n "The nothing" och nu släpps första singeln från skivan, "You'll never find me". Senast bandet delade med sig av ny musik var 2016, då skivan "The serenity of suffering" kom ut och gick direkt upp på en fjärdeplats på Billboards albumlista.

Korn har sålt 40 miljoner album och vunnit två amerikanska Grammys. Bandet grundades i Kalifornien 1992 och släppte sin självbetitlade debutskiva 1994.