Man skulle kunna likna det vid en verbal och fysisk brottningsmatch mellan ord och kropp, där begrepp som språk, rörlighet, tanke, tolkning, överföring och kommunikation är centrala begrepp. Eleanor Bauer tar fasta på ordet ”känna”, som kan syfta på både känsla och kunskap (i känna till).

Resultatet blir en egensinnig och ofta stimulerande sejour med en högtänkande dansare som drar in publiken i sina frågor och landar i en magnifik final där Stravinskijs ”Våroffer” svettas fram ur varje por. Således till sist en autentisk akt frilagd under lager av tolkningar och där Xavier Le Roys kända version av ”Le sacre du printemps”, där han närmar sig verket via dirigentens kroppsspråk, utgör en väsentlig del.