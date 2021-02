Under våren kommer Marabouparken att gästas av dansare, teoretiker, skribenter och dressyrexperter som på olika sätt ska aktivera eller diskutera ”Centauring”. Utställningen är en del av Marie Fahlins konstärliga forskningsprojekt ”Moving through choreography – curating choreography as an artistic practice” som doktorand vid Stockholms konstnärliga högskola. Själva disputationen, som går under namnet ”Viva voce” (muntlig tentamen) äger rum mitt i utställningen den 28 april.

Mitt på golvet, dominerande i rummet, är ett diagram som närmast kan liknas vid en fullskalig notation eller en spelplats för de koreografiska och språkliga övningar som Fahlin tillsammans med andra dansare och konstnärer utforskat under de senaste åren. I ett rep från taket hänger olika ridredskap som betsel, sporrar i ett knippe och på en vägg finns ett antal sadlar i läder prydligt upphängda vid sidan av en ganska kitschig målning av springande vildhästar.