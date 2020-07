Körde ihjäl två cyklister – inte frihetsberövad

En kvinna i 45-årsåldern och en pojke under 15 år omkom efter en krock mellan en bilist och fyra cyklister på en väg i norra Färjestaden i Mörbylånga kommun under onsdagen. De två andra cyklisterna, en man och en annan pojke under 15 år, skadades i olyckan.

Föraren av bilen har förhörts av polis och de initiala brottsrubriceringarna är grov drograttfylla, grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till annans död i två fall samt vållande till kroppsskada. Mannen har även fått lämna blodprover för att undersöka om han varit alkohol- eller drogpåverkad.