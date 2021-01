Det behövdes särspel för att utse vinnare i premiärtävlingen Tournament of Champions på USA-touren. Jessica Korda gjorde birdie på första särspelshålet och besegrade Danielle Kang.

Korda tog in två slag på Kang under sista ronden för att nå särspel och tog sin sjätte titel i karriären. Båda amerikanskorna var 24 slag under par efter 72 hål.