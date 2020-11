Covid-19 sprider sig nu med rasande fart. Bland de nordiska länderna ligger Sverige i täten. Enligt European Center for Disease Control and Prevention (ECDC) har Sverige en smittspridning som går tio gånger så snabbt som i Finland, fyra gånger så snabbt som i Norge och dubbelt så snabbt som i Danmark. I Sverige har 6 164 människor avlidit i sjukdomen enligt torsdagens uppdatering från Folkhälsomyndigheten. Smittspridningen ökar även i de flesta andra länder inte minst i övriga Europa, USA, och Indien. Mina vänner i USA, som inte heller lyckats särskilt väl med att bromsa smittspridningen under inflytandet av sin president, bekymrar sig över den svenska skandalen, som i många avseenden enligt dem kan jämföras med deras egen.

Drastiska åtgärder har vidtagits i de flesta länder medan Sverige nu liksom tidigare i flera avseenden går sin egen väg. En av de mest uppseendeväckande avvikelserna från omvärldens agerande är rekommendationen att inte bära munskydd. Många inom den medicinska professionen är oförstående inför en sådan rekommendation. Såväl ECDC som Världshälsoorganisationen WHO har analyserat den vetenskapliga dokumentationen och kommit fram till att munskydd bör användas. Man har beräknat att många hundratusentals liv kan räddas om en sådan rekommendation följs. För några dagar sedan gick Vetenskapsakademins sekreterare ut i public service och hade kommit till samma slutsats. Lena Einhorn sammanfattade nyligen i Svenska Dagbladet argumenten för användningen av munskydd. Nyligen har forskare vid Akademiska sjukhuset analyserat covid-19-virus i ventilationssystemet på sjukhuset och funnit virusspridning långt ifrån de smittade patienterna. Deras slutsats är att munskydd kan tänkas hjälpa.