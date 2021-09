Koppling ses mellan adhd och demens

Studien, som publicerats i tidskriften ”Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association”, visar att föräldrar och mor- och farföräldrar till personer med adhd hade högre risk för demens än de med barn och barnbarn utan adhd.

Le Zhang är doktorand vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska institutet (KI) och studiens huvudförfattare.