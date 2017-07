Kopparpriset upp – spekulativa positioner

– Generellt sett är kopparpriset en ledande indikator, metallen används mycket vid lägenhets- och infrastrukturbyggnation. Under väldigt lång tid har priset varit pressat, säger Jonas Olavi, allokeringschef på kapitalförvaltningsbolaget Alfred Berg.

Kopparpriset har under de senaste tolv månaderna gått från ungefär 4 900 dollar per ton till nuvarande cirka 6 300 dollar per ton. En stark uppgång ägde rum under slutet på förra året. Därefter föll kopparpriset under våren för att, från början på maj och fram till nu, ha klättrat med runt 15 procent.

– Priset stiger och spekulativa positioner har ökat ordentligt. Det skulle kunna innebära att det här är startskottet på en bättre efterfrågan, men det vet vi inte riktigt än, säger Olavi.

I sammanhanget nämns också den svenska BNP-tillväxten som rapporterades förra veckan och som för årets andra kvartal landade på 4 procent, vilket var bättre än väntat. Det kan tyda på att konjunkturen är något mer beständig än tidigare bedömt.

TT: Vad kan det betyda för svenska gruvbolag?

– Det är positivt rent allmänt att priset på en metall går upp för de utvinnande bolagen, främst Boliden och Lundin Mining, säger Jonas Olavi.

Som ofta när det gäller råvarupriser finns en koppling till Kina.

– Det har varit en allmän misstro mot Kinas konjunkturutveckling under våren och nu ser det väl lite stabilare ut. Det kom senast i dag inköpschefsindex från Kina som var helt okej. Det har nog varit en lite spekulativ rörelse i marknaden där man kanske har tagit ut lite för mycket i förväg av att makromiljön skulle bli sämre, säger Martin Jansson, råvarustrateg på Handelsbanken.

Vid sidan av det har det funnits en parallell frågeställning.

– Man har tänkt sig att flera stora gruvor ska öka sin produktion och nu har det visat sig att flera av dessa har en del problem som gör att ökningen säkert kommer men den kommer lite senare än vad man tänkt sig tidigare, säger Martin Jansson.