En rad butiker har kört Black Friday-kampanj hela veckan. Andra, som hemelektronikjätten Elgiganten startade sin försäljning torsdag kväll vid tiotiden.

Köerna ringlade lång utanför butiken på Kungsgatan i centrala Stockholm, som höll öppet för medlemskunder. Men även på sajten har trycket varit stort - så pass att man under fredagsmorgonen inte ens kommer in på sajten. Kunderna möts av ett meddelande om att det är en timmes kö att komma in.