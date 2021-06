”Köper man kokain har man blod på händerna”

Mot bakgrund av den senaste tidens nyheter kan det inte ha gått någon förbi att narkotikaförsäljning är en stor inkomstkälla för de kriminella gängen. Just nu pågår ett rekordstort antal narkotikaärenden hos tull och polis. Många av dessa ärenden har blivit möjliga att utreda tack vare internationellt samarbete där myndigheter lyckats knäcka krypterad kommunikation. Just nu är den organiserade brottsligheten under press. Ledare för kriminella nätverk och nyckelpersoner i narkotikainförseln sitter bakom lås och bom. Det är bra. Det är viktigt att reducera tillgången på narkotika. Men viktigast av allt är att framtida kriminella narkotikahandlare och våldsverkare inte ska känna sig säkra någonstans.