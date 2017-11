BALTIMORE Ljudet av kväkande grodor är det första Dan Bell hör när han kommer in på Rolling Acres Mall. Kväkandet kommer från en plats under rulltrappan, där det har samlats vatten i stora pölar och naturen har flyttat in. Krossat glas knastrar under fötterna. Glastaket är fullt av kulhål. På den ena väggen har någon skrivit ”I WILL KILL YOU” med stora, röda bokstäver.