Koons rostfria kanin såldes för rekordpris

Skulpturen "Rabbit" av den amerikanske konstnären Jeff Koons har sålts för 91,1 miljoner dollar, motsvarande över 875 miljoner kronor, på en auktion i New York, USA.

Det är nytt försäljningsrekord för ett konstverk som säljs medan skaparen ännu lever. Den brittiske konstnären David Hockneys målning "Portrait of an artist (pool with two figures)" såldes i november i fjol för drygt 90 miljoner dollar och var då det dyraste verk som sålts av en nu levande konstnär.