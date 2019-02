Det var blev en märklig Oscarsnatt. Inte bara för att Queen-filmen ”Bohemian rhapsody” gick hem med flest priser (fyra) men att ingen tackade filmens regissör Bryan Singer som fick sparken mitt under inspelningen av filmen och nu dessutom anklagas för grova övergrepp. Utan också för att Glenn Close snuvades på sin givna vinst (bästa kvinnliga huvudroll blev i stället rättvist Olivia Colman), att lysande ”Can you ever forgive me?” (direkt till vod-premiär i Sverige den 8 juli) fick gå hem lottlös samt att det tyngsta priset, årets bästa film, gick till ”Green book” vars regissör erkänt att han brukade blotta sig på filminspelningar ”som ett skämt”.