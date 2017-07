Kontroversiell Diana-dokumentär sänds på tv

Bild på Prinsessan Diana när hon jobbade som daghemsfröken i London innan giftermålet med Prins Charles. Arkivbild. Foto: TT

Den brittiska tv-kanalen Channel 4 meddelar att man sänder dokumentären "Diana: In her own words" på söndag. Sändningen är en del i rapporteringen inför 20-årsdagen av prinsessans tragiska dödsfall i en trafikolycka i Paris.

Dokumentären baseras på videoband som spelades in av prinsessans röstcoach Peter Settelen i början på 90-talet. Diana diskuterar där öppet hennes kamp mot bulimi, kärleken till sin livvakt och det kärlekslösa äktenskapet med prins Charles.

Banden visades på tv i USA av NBC 2004 och finns tillgängliga på bland annat Youtube. Men de har aldrig tidigare visats på tv i Storbritannien.

När BBC skulle visa banden i en dokumentär 2007 krävde Tory-parlamentarikern Sir Teddy Taylor att sändningen skulle förbjudas. BBC ställde till slut in hela dokumentären, skriver The Guardian.

Channel 4:s beslut att sända banden har kritiserats kraftigt i Storbritannien. För Sunday Telegraph uppger hovets biografiförfattare Penny Junor att sönerna William och Harry är "djupt sårade".

Även brodern Earl Charles Spencer är missnöjd, skriver The Mail on Sunday. Rosa Monckton, en av Dianas närmaste vänner, har sagt att det är "fullkomligt vidrigt" att banden visas.

Tv-kanalen försvarar sig med att banden har ett stort historiskt värde.

"Även om inspelningarna gjordes privat berör ämnet en offentlig fråga och ger en unik insikt. Porträttet ger Diana en röst." skriver man i ett uttalande.