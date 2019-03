I det pampiga konstmuseet Art Gallery of New South Wales i Sydney hänger flera målningar som bidrog till att definiera Australien när sydkontinentens ställning som straffångeläger och nybyggarland småningom ersattes av en mer hemlagad identitet. Några av de mest framträdande konstnärerna under 1800-talets sista decennier tillhörde Heidelbergskolan – vilken inte har något med Tyskland att göra, i stället hämtar den sitt namn från en dåtida förort till Melbourne.