Vad gäller vinsvängen har jag under åren lärt känna både producenter och enskilda viner genom att regelbundet prova dem, och det är verkligen kul att se hur vinerna utvecklas från år till år. Hur vissa producenter alltid levererar stabilt och tryggt, oavsett förutsättningarna vad gäller väder och vind, medan andra konstant verkar fladdra omkring i sökandet efter nya stilar – kanske för att lyckas stryka konsumenterna medhårs genom att erbjuda vad som är ”flavour of the month” just nu. Extraherat eller lätt? Mycket ek eller ingen alls? Resultatet över tid blir ofta ängsligt, dessutom med diskutabel kvalitet som följd.

Det finns ju också alltid de som är beredda att ta genvägar, vilket både är trist och när, eller om det uppdagas, förödande. Ta glykosskandalen i Österrike i mitten av 1980-talet. Ett mindre antal producenter tillsatte dietylenglykol i sina sötviner för att göra dem sötare och fylligare. När det hela upptäcktes sjönk Österrikes vinexport som en sten, och det har tagit årtionden att komma tillbaka. Eller ta Chianti, denna i dag så lysande italienska appellation, där man i mitten av 1900-talet hade pengar snarare än bra vin som målbild. Man maximerade skördeuttagen och öste ut så mycket billigt rödvin att konsumenterna tappade intresset. Det händer att jag än i dag träffar på folk som associerar Chianti med surt vin i bastflaskor. Den där typen av snedsteg kan ta enormt lång tid att komma över. Den offentliga imagen är svår att sudda ut och revidera när den väl har solkats ner.

Nej, så här under årets sista skälvande dagar höjer jag mitt glas och utbringar en skål för alla de som håller kvalitetens fana högt med sikte mot horisonten, i stället för den snabba och kortsiktiga vinningen.

Till dem som redan lyckats nå succé: Grattis! Och till er som kämpar och fortfarande väntar på att få smaka framgångens sötma: Håll ut, er tid kommer! Lita på processen!

Skål, god jul och gott nytt år från mig – ses i spalterna igen i januari.

