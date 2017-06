Problem inför myntbytet – alla skyller på varandra

Gamla en-, två och femkronor, samt äldre 100- och 500-kronorssedlar ogiltiga som betalningsmedel den 30 juni.

För sedlarna har man rätt gott om tid innan värdet försvinner. Det går att sätta in dem på banken ett helt år framöver, fram till den sista juni 2018, även om de inte går att betala med.

Mynten är det desto mer bråttom. De blir ogiltiga nästa fredag. Därefter går det att sätta in dem på banken fram till den sista augusti i år. Sedan är det för sent.

I tidigare skiften har det gått bra att få in sedlar. När 20-, 50- och 1000-kronorssedlarna byttes ut 2015 fick Riksbanken in 84 procent. När 50-öringarna byttes 2010 fick Riksbanken bara in 30 procent.