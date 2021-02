Konsumenter klagar på att SAS tar "straffavgift"

SAS har varit rejält sent med återbetalningar till resenärer som fått resor inställda under pandemin. I januari öppnade Konsumentverket ett tillsynsärende mot bolaget gällande sena återbetalningar för inställda resor eftersom klagomålen fortsatte att komma in.

SAS har getts möjlighet att bättra sig, men Konsumentverket är inte nöjt ännu.