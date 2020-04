1993 var året inom hiphop då Naughty by Nature hojtade ”Hip hop hooray” samtidigt som Onyx vrålade ”Slam”. Mitt i detta moln av testoreron kom så Digable Planets med en befriande jazzig, progressiv och tillbakalutad stil som inte minst avspeglade sig i titeln på genombrottssingeln ”Rebirth of slick (cool like that)”. Medlemmarna Butterfly, Ladybug Mecca och Doodlebug rappade om aborträtt och rimmade filosofen Karl Marx med skomärket Clarks (något som förstås bara fungerar med ett engelskt uttal). Anslaget var en mjukt vadderad intelligens som musikaliskt lutade sig lika mycket mot föräldrarnas bokhyllor och jazz-samlingar, som mot just 1993 och kollegor som A tribe called Quest och Dj Premier.

Bakom namnet Butterfly dolde sig rapparen Ishmael Butler, som tillsammans med Tenda ”Baba” Maraire i dag är en av medlemmarna i afrofuturistiska Shabazz Palaces. Denna duo är i sin tur en del av det mångfacetterade konstkollektivet Black Constellation, kända för att arrangera fester under namnet ”Black weirdo” – något som understryker såväl Shabazz Palaces politiska ambition, som deras spänstiga sinne för humor.