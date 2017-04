Konstnär i protest mot flicka i brons

New Yorks borgmästare Bill de Blasio med Kristen Visbals ”Fearless girl”. Foto: Bebeto Matthews / TT NYHETSBYRÅN

Det är den lilla flickan i brons, placerad mitt emot tjuren, som fått upphovsmannen till ”Charging bull” att reagera. ”Fearless girl”, som formgetts av Kristen Visbal, placerades framför Di Modicas skulptur inför den internationella kvinnodagen för att belysa avsaknaden av kvinnor i amerikanska bolagsstyrelser.

Med händerna placerade på höfterna står bronsflickan med trotsig blick vänd mot tjuren, som i sin tur placerades utanför New York-börsen som en reaktion på börskraschen 1987.

Arturo Di Modicas ”Charging bull”. Foto: Mark Lennihan / TT NYHETSBYRÅN

Ursprungligen var det tänkt att flickan i brons bara skulle stå på plats en kortare tid, men efter ett upprop bland allmänheten meddelade New Yorks borgmästare Bill de Blasio i slutet av mars att skulpturen skulle få stå kvar till februari 2018.

Annons X

Arturo Di Modica menar att tillägget till hans skulptur bryter mot upphovsrätten och att han inte gett sitt medgivande till Visbals tillägg. Konstnären har ännu inte lämnat in någon stämningsansökan, men ska på en presskonferens under onsdagen förtydliga hur han tänker gå vidare med sitt ärende skriver The Guardian.