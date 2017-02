Konsten att strunta i rätt saker

Sitter i taxi mot Arlanda, på väg mot en solsemester. Objektivt sett borde jag sprudla av glädje, istället djupandas jag för att dämpa ett skenande hjärta. Försöker sortera de obesvarade jobbansökningar, oskickade fakturor och oavslutade maildiskussioner jag behöver hantera för att få något slags sinnesro. På planet inser jag att den upprensningen skulle äta upp minst en semesterdag. Sneglar på familjen och inser att det inte är ett alternativ.

Under mellanlandningen i Paris kikar jag in i en bokhandel. Högt upp på bästsäljarlistan ligger en bok med den oemotståndliga titeln ”The life-changing magic of not giving a fuck”.

Det handlar om att strunta i rätt grejer.

I kassan tänker jag på min gamle kompanjon som var mästare i denna disciplin. Vi reste ofta ihop och ingenstans var det lika tydligt. På Arlanda bälgade han i sig två starköl och tittade på fotboll medan jag drack kaffe och hamrade på tangentbordet. Under flighten sov han som ett barn medan jag satt med näsan i datorn. Första dagen: han på golfbanan – jag intill poolen med mobiltelefonen klistrad mot örat.

Han var Buddha och jag en fifflande kommunalpolitiker som just fått hembesök av Janne Josefsson.

Jag fascinerades av hans förmåga att bara släppa allt. Sura kunder som förväntade sig nya skisser, kollegor som gnällde över att han inte dök upp på förutsättningslösa spånmöten – han kunde inte bry sig mindre. ”Världen kommer inte gå under”, sa han. Och hade rätt. Allt löste sig. Det gör ju ofta det.

Man får förstås inte bete sig totalt empatibefriat, som ett litet barn eller en psykopat.

I boken med den roliga titeln jämför de hjärnan med en stökig lada, fylld av saker man förväntas bry sig om. Tricket är att noggrant lista ladans innehåll, klura ut vilka saker man kan påverka och som dessutom har en positiv inverkan på tillvaron – för att därefter metodiskt placera resten på strunta i-kontot.

Överfört till min verklighet:

– Fundera över huruvida regnmolnet vid horisonten

kommer passera precis då jag tänkt jogga.

– Fundera över vart världen kommer ta vägen med Trump som president.

– Få klart den här texten så att jag kan fortsätta min semester.

Nummer ett och två är både ångestskapande och bortom min kontroll. Nummer tre är högst görbart och har dessutom en stor inneboende morot.

Det verkar ju inte så svårt.