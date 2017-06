Kan vi lära oss något av växternas sätt att leva? I en ny bok försöker filosofen Emanuele Coccia få syn på vad som utmärker bladens, blommornas och ­rötternas tillvaro – utan att tillskriva dem mänskliga egenskaper.

Foto: IBL

”Trädet har ingen moral att erbjuda dig, inget budskap att meddela dig.” Huvudpersonen i Georges Perecs ”En man som sover” (1967) har för en kort tid flytt sin alltmer klaustrofobiska tillvaro i Paris och under en av sina promenader genom skog och mark står han plötsligt framför ett träd. Lättheten med vilken han navigerade och kategoriserade storstadens myller förbyts i en djup oförmåga att förstå och beskriva. För vad finns det väl att säga om ett träd utom att det är ett träd? Hunden vid hans sida ser honom, definierar honom, tvingar honom att klä sig i mänsklighet. Men trädet förblir stumt.

Det är inte ovanligt att växtriket i litteraturen reduceras till projektionsyta för kontemplation eller känslor, att ­naturen förmänskligas eller utnyttjas för sin symboliska potential. Detsamma gäller filosofin, hävdar Emanuele Coccia i sin nyutkomna bok ”La vie des plantes: Une ­métaphysique du mélange” (Bibliothèque Rivages). Coccia, som undervisar i filosofi vid EHESS i Paris, vänder sig mot en tradition av vad han kallar metafysisk snobbism som har förmått modern och samtida filosofi att bortse från växtlivet till förmån för det mänskliga, eller på sin höjd det djuriska. Humanvetenskaperna har självmant kringgärdat sig med kognitiva tabun. Filosofin, som ­ursprungligen utforskade både naturen och kosmos, har sedan århundraden lämnat naturen åt biologerna, rymden åt astronomerna. Men även naturvetenskapen, menar han, lider av samma antropocentriska världssyn som reducerar naturen till kulturens rest. Coccia vill ­presentera ett alternativ till detta tunnelseende genom att lyfta fram växternas tillvaro och utforska vad deras förmåga till både fysisk och metafysisk syntes kan lära oss om vår syn på världen.

Essän består av tre delar tillägnade växternas blad, ­rötter och blommor. Mest utrymme ägnas åt bladen, som han ser som växternas ursprungliga form. Det är bladen som producerar växten, inte tvärtom. De gestaltar växternas mest grundläggande egenskap: deras öppenhet inför världen, förmågan att låta sig genomsyras av den och förändra den. Det är tack vare bladen som växterna förmår att oupphörligt återskapa jordens atmosfär och göra den beboelig för djur och människor samtidigt som deras rötter, bistådda av mikroorganismer och maskar, omvandlar markens karga mineralvärld till fruktbar jord.

Annons X

”Djuren finns i världen som vatten i vatten”, skrev en gång Georges Bataille för att belysa att de, till skillnad från människan, tycks sakna medvetande om sin tillvaro och sin dödlighet. För Bataille handlar det om ett slags ursprungligt stadium som människan har avskurit sig från med hjälp av allt det vi brukar kalla historia och kultur. Och hans författarskap, från erotiska noveller till säregna filosofiska traktat, präglas till stor del av just känslan av att människan omöjligen kan låta sig totalt uppslukas och finnas till som vatten i vatten. Samma vatten får också inleda Maurice Blanchots debutroman ”Thomas den dunkle” (1941). Huvudpersonens förlust av identitet illustreras med en simtur i ett svallande hav som sliter i honom och gradvis tar över hans kropp. Hans tankar blir vatten; hans arm blir våg.

Coccias referenser är naturvetenskapliga och framför allt filosofiska snarare än litterära. Ändå tar han fasta på samma symbolik. Livet lämnade aldrig bakom sig den fluiditet som var dess första hemvist när det en gång uppstod i världshavet, skriver han. I stället erövrade det och formade världen ovanför ytan efter sina behov. De första växterna skapade atmosfären som ersättning för det liv­givande havet, och det är som ett uttryck av vattnets, och senare atmosfärens, fluiditet vi måste förstå allt liv, även vårt eget. Han beskriver tillvaron som en form av uppblandning. Vi lever nedsänkta i en strömmande och virvlande atmosfär som översköljer oss och genomtränger oss. Trots detta framhärdar vi i att föreställa oss männi­skans existens som isolation och vertikal resning.

Fem århundraden efter Copernicus, menar Coccia, förblir vår världsbild i stor utsträckning ptolemeisk. Visst har vi sedan länge accepterat att jorden inte befinner sig i universums centrum, men det hindrar oss inte att låta den definiera vår tillvaro. Fast mark under våra fötter ger oss en känsla av stabilitet. Vi anser oss bebo en plats, ett territorium, ett hem. Vi tar vår uppresta ställning som bevis för att vi har lyckats frigöra oss från naturen, samtidigt som vi ömt vårdar idén om vårt jordiska ursprung. Likt ut-och-invända gryt bygger vi hus och städer för att utvidga markens upplevda trygghet som skydd mot en stormande och obeständig atmosfär.

I själva verket borde vi ta fasta på atmosfärens ständiga rörelse. Coccia vänder sig både mot tanken på en kultur som är avskild från naturen och mot den falska trygghet markens orubblighet erbjuder. När han framhåller växt­riket som modellen för allt liv bör man därför inte först och främst tänka på rötterna. Vi talar gärna bildligt om vårt ursprung som våra rötter men, påpekar han, inte ens i växtriket har rotsystemet något med ursprung att göra. Vad växterna visar är snarare att marken vi tar för vårt hem bara är den yttre gränsen för vår atmosfäriska horisont.

Coccia har fog för att hävda att växtriket i stor utsträckning har förbisetts i human­vetenskapernas försök att röra sig bortom det mänskliga till förmån för andra former av varande. Posthumanistisk forskning har kastat sig över allt från djur och artificiell intelligens till döda ting, men växterna tycks ohjälpligt intrasslade i metaforer och metonymi. Därmed inte sagt att han helt saknar föregångare. Ett flertal verk har på senare år tagit sig an växtriket. Till exempel kom år 2013 ”How forests think: Toward an anthropology beyond the human”, där antropologen Eduardo Kohn med stöd i observationer gjorda under fältstudier i Amazonas argumenterar för en semiotik bortom mänskligt språk. Allt levande har förmågan att beteckna och besitter därför ett slags jag, skriver Kohn. Liksom djur och människor, tolkar ­växter sin omgivning och producerar mening, om än med helt andra förutsättningar. Deras utbredning och växtmönster förmedlar ett budskap om världen.

Samma år som ”How forests think” publicerades även filosofen Michael Marders ”Plant-thinking: A philosophy of vegetal life”, som på gott och ont erbjuder en betydligt tätare och mer akademisk diskussion på samma tema som Coccias essä. Gemensamt för alla tre är deras vilja att analysera växternas tillvaro utan att tillskriva dem mänskliga egenskaper. Medan Kohn å sin sida är noga med att konstruera sin semiotik utan att sätta likhets­tecken mellan växternas förmåga att beteckna och vad vi kallar språk, utforskar Marder ett slags växtligt tänkesätt utan att tala om ett växtligt medvetande.

”Växternas tid sammanfaller med deras rymd”, skrev poeten Francis Ponge. Det finns ett direkt samband mellan deras rumsliga utbredning och deras tid på jorden. Rotade i marken saknar de djurens förmåga att röra sig fritt och gestikulera, så i stället poserar de. De uttrycker sig i ett slags permanent skrift. Till skillnad från djurens obeständiga läten och rörelser, som knappt hinner uppstå innan de försvinner i tomma intet, inkorporerar växterna i varje ny pose alla tidigare uttryck i en obruten ramsa som ständigt lägger nya utväxter till deras kroppar. Det enda sättet att rätta ett fel är att skriva vidare, utveckla, annotera. Växternas fysiska uttryckssätt, där tanke läggs till tanke utan möjlighet att radera, innebär också att ­deras kroppar alltid är stadda i förändring. Med sina grenar expanderar de obevekligt utåt medan de stammande, tusentals gånger om upprepar en och samma tanke: blad, blad, blad.

I denna ohejdade och gränsöverskridande expansion ser Marder en förklaring till filosofins ovilja att ta sig an växtriket. Vana som filosoferna är att definiera gränser och beivra varje överträdelse skräms de av tanken på växternas monstruösa tillväxt. Till skillnad från djuren vars livsuppehållande organ är koncentrerade till deras inre, är växternas liv helt och hållet utåtriktat. De utgör därmed ett slags motstånd mot människans slutna jag. Deras existens består i att ta in och förmedla omvärlden utan åtskillnad och med förbehållslös respekt för dess olikhet. Liksom Coccia framhåller han därför också växttänkandet som något för människan att sträva efter.

Här är det inte utan att något skaver i både Coccias och Marders projekt. Å ena sidan säger de sig vilja förstå växternas tillvaro utan att pådyvla dem antropomorfa ­kvaliteter och öppna för möjligheten att människan har något att lära. Å andra ­sidan tycks dessa lärdomar ofrånkomligen skriva in sig i en tydlig 1900-talstradition som författarna mer eller mindre uttryckligt hänvisar till. Förutom Batailles radikala icke-förnuft och Blanchots overksamhet hörs ekon av bland annat Emmanuel Levinas betoning på mötet med den Andre och Jacques Derridas kritik av den västerländska filosofins logocentrism.

En recension av Marders bok i Los Angeles Review of Books spårar tankegångarnas mest utopiska aspekter ännu längre tillbaka, till 1700-talets föreställningar om den ädle vilden och drömmen om en tillvaro helt i samklang med naturen. Det är därför befogat att fråga sig i vilken utsträckning lärdomarna verkligen har sitt ­ursprung i växtriket och inte i en grundläggande mänsklig längtan. Detta förtar dock inte böckernas intresse. ­Snarare visar det hur svårt det är att tänka utanför det mänskliga utan att komma till samma slutsats som Perecs melankoliske vandrare, att allt som återstår i mötet med ett träd är att själv vilja bli träd.

Fredrik Rönnbäck Fil dr i fransk litteratur