Länge pekade det mesta på en seger för Hillary Clinton i det amerikanska presidentvalet, så vad var det som gick snett? En ny bok erbjuder en sorts haverirapport om en kampanj som präglades av pr-fiaskon och ideologisk otydlighet, och som missbedömde såväl motståndet som den folkliga opinionen.

Clinton och Trump under den andra presidentvalsdebatten 9/10 2016. Foto: Yin Bogu/IBL

Det finns inget spektakel som en amerikansk valrörelse, så det var kanske bara logiskt att den senaste vanns av programledaren för en dokusåpa. Men vad sker bakom kulisserna till en sådan miljardproduktion, som till råga på allt går i direktsändning? Vilka är nyckelspelarna, vilka medarbetare krigar om vad, vilka beslut i stridens hetta avgör utgången? Sådant får man svar på i de böcker som brukar dyka upp strax efter att dammet har lagt sig.

Tidigare har John Heilemann och Mark Halperin skrivit de båda standardverken om presidentvalen 2008 och 2012: ”Game change” (2010) och ”Double down” (2013). Den här gången har Jonathan Allen och Amie Parnes hunnit före med ”Shattered: Inside Hillary Clinton’s doomed campaign” (Crown). Den som läst Heilemanns och Halperins reportage känner omedelbart igen sig i ”Shattered” – det är precis samma typ av haverirapport, en sammanställning vecka för vecka av den amerikanska politikens vansinne.

Jag kommer ofta i sammanhanget att tänka på den dokumentärfilmsgenre som kunde kallas ”bakom kulisserna på dysfunktionella filmprojekt”, så som ”Superior firepower: The making of ’Aliens’” (2003) eller ”Lost in La Mancha” (2002). Även här återfinns stora pengar, ­gigantiska egon och monumentala motsättningar. Vi har viljestarka finansiärer, kallhamrade producenter, yviga regissörer, folk med ansvar för den löpande verksamheten, pr-chefer och så förstås de narcissistiska superstjärnorna själva. Deras styrkor och svagheter går egentligen inte att förändra – och här handlar det också om vilka gamla rådgivare de har i släptåg.

Ingen superstjärna i amerikansk politik har samlat på sig fler sådana vapendragare än Hillary Rodham Clinton. Hon och maken Bill har i decennier ackumulerat ett ­kotteri av ömsom fanatiska, ömsom opportunistiska anhängare som gång på gång fått leda sin obrottsliga lojalitet i bevis. Det är en syssla man helst, om man vill förbli i den inre kretsen, utför med yttersta följsamhet och kanske inte alltid med sanningssägandet som ledstjärna.

Det framgår också smärtsamt tydligt i ”Shattered” hur Clinton bara lyssnar på kampanjledningen när den ­bekräftar det som andra redan har viskat i hennes öra. Hennes kampanjchef Robby Mook sitter tillsammans med resten av personalen ute i Brooklyn, och det är inte ofta de får besök eller ens telefonsamtal från sin stjärna – ett av få undantag är när hon och Bill ringer för att skälla ut dem efter noter på grund av hanteringen av hennes e-postskandal. Överlag infinner sig en stark känsla av att stjärnan aldrig riktigt kommer till inspelningen, som drar ut på tiden i all evighet, likt en filmproduktion som aldrig får fram kamerautrustningen.

En avgörande bristfällighet i Clintons kampanj var av organisatorisk karaktär. Mook, kampanjchefen, och John Podesta, kampanjordföranden, verkade i delvis olika ­sfärer. För Mook var det livsviktigt att alla beslut, stora som små, gick genom honom, och därför byggde han det hela som ett hjul där varje eker löpte in mot honom i mitten. Det hade kunnat ge upphov till en stark centralisering och kontrollapparat, om det bara inte vore för en detalj: strukturen i Clintons privata värld. För i praktiken var det inte alls Mook som höll i rodret utan Clintons närmaste vänner, inte minst Huma Abedin (mest känd för sitt plågade äktenskap med Anthony Weiner, i sin tur mest känd för sitt omfattande skickande av penisbilder till diverse kvinnor). Abedin bestämde till exempel vem som fick ­tillträde till kandidaten, ungefär som en stabschef i Vita huset. Mot bakgrund av allt makarna Clinton varit igenom under årens lopp kanske man inte kan klandra dem för att hänga upp sig på beprövade förmågor, men icke desto mindre gav deras paranoida fastklamrande vid gamla band upphov till en klassisk bunkermentalitet.

Tidningsstånd i New York, dagen efter den första tv-sända valdebatten.

Det var dock andra jättelika problem som från första stund omöjliggjorde Clintons seger. Framför allt lyckades hon aldrig formulera en övergripande vision för vad hon egentligen ville åstadkomma som president. Hon kunde inte ens bestämma sig för om hon skulle bygga vidare på Bills arv från 90-talet eller bryta helt med den perioden – hon beklagade sig ­öppet över konsekvenserna av hans skärpning av brottsbekämpningen, som fått till följd att fängelserna svämmat över med unga svarta män, men tog aldrig direkt avstånd från något han gjort som president. Och skulle hon kandidera som en förvaltare av president Obamas reformsinnade styre eller som någonting helt annat? Vem var hon, med andra ord: Bill Clinton II, Obama II eller bara Hillary? Med jämna mellanrum hölls strategimöten om detta, ofta med ofrivilligt komiska diskussioner där man på grund av Clintons fixering vid politiska detaljfrågor inte kom någonvart. Hon var, blev den tunna andemeningen, sitt program. Och så kvinna, förstås. En pragmatisk och beprövad kvinna utan illusioner. Och inte ­republikan.

En tydlig benägenhet var också att på nytt utkämpa det förra kriget. I Clintons fall innebar detta att göra om 2008 års primärvalsrörelse mot Obama, den hon förlorat för att han entusiasmerade så många svarta, spansktalande, unga och välutbildade. Så i stället för att utgå ifrån sina egna kärnväljare från den gången, den vita arbetarklass som inte räckt hela vägen fram, satsade Clinton på att göra allt för att övertyga Obamas väljarkoalition om att hon var deras nya förkämpe. Detta var huvudmålet. Kampanjorganisationen var ständigt, både under primärvalet mot Bernie Sanders och i själva valet mot Donald Trump, inriktad på att återigen få Obamas väljare att gå till valurnorna.

Kruxet var förstås bara att de väljargrupper som gett Obama segern fullkomligt dyrkade karln rent personligt. Obamas vision satt djupt förankrad i själva hans identitet och bakgrundshistoria, och de grupper som gick man ur huse för att rösta på honom ville ha en idealist och outsider. 2016 såg de bara en sådan kandidat på den demokratiska sidan: senatorn Bernie Sanders, en demokratisk ­socialist som alltid drivits av en mäkta vrede över sakernas orättvisa tillstånd. Den vreden hade plötsligt, hos både republikaner och demokrater, blivit valrörelsens själva motor. På ena sidan Sanders ilskna anhängare, på andra sidan Trumps hatiska skaror; mittemellan en Clinton som mest verkade arg över att inte redan vara president.

Till en början uppskattade Clintons kampanjstab att ­Sanders ställde upp i valet. Det hade sett illa ut om hon bara blivit krönt på demokraternas partikonvent, utan med­tävlare och för den delen utan uppvärmning inför själva huvudnumret i november. Glädjen blev emellertid inte långvarig. Sanders var snubblande nära att vinna i Iowa, det första primärvalet som alltid får överdriven tolkningsbetydelse, och kort därefter mosade han Clinton i New Hampshire. Paniken tilltog i Clintonlägret. Först efter en utdragen kamp där Sanders i praktiken agerade förtrupp åt Trump genom att ideligen lyfta fram Clintons brister (ohederlig, köpt av Wall Street, skandalomsusad, tjusad av globalisering och frihandel) lyckades man med stor möda mala ner den gamle senatorn. Men mängder av hans fanatiska tillskyndare valde i sin besvikelse sedan att stanna hemma på valdagen eller till och med att rösta på Trump.

Hillary Clinton erkänner sig besegrad och applåderas av sin man Bill Clinton, valnatten den 9 november 2016. Foto: Olivier Douliery/IBL

Det värsta med Clintons charmoffensiv gentemot minoritetsväljarna var att hennes egentliga kärnväljare, arbetarna och den lägre medelklassen, blev alltmer förvissade om hon struntade i dem. Detta blev förödande när hon ställdes mot Donald Trump, en man som verkligen fick vita män på landsbygden och i sämre bemedlade förorter gå och rösta för att markera värdet av sin egen identitet. Ju mer besatt ­Clintons kampanj var av att tala om kvinnor, svarta, spansktalande och homosexuella, desto mer tycktes Trump få vatten på sin kvarn: politiker som Clinton, menade han, brydde sig inte om ”vanligt” folk. Någon borde ha insett detta tidigt, och någon gjorde också precis det: Bill Clinton. Men både Hillary och hennes kampanjstab var för upptagna av minnena från förlusten mot Obama 2008.

Som inte detta inte var nog uppslukades man av Clintons invecklade e-postskandal, som hela tiden fick nya förgreningar. Ursprungligen handlade härvan enbart om att hon som utrikesminister hade använt en privat e-postserver. Men när ryska hackare stal korrespondensen från demokraternas partistyrelse – brev som visade att man motarbetade Sanders under primärvalet – och när Wikileaks senare började släppa dagliga läckor med e-post till och från hennes kampanjchef, började ett tydligt mönster utkristallisera sig: så fort man på nyheterna pratade om e-post och Clinton i samma inslag blev väljarna påminda om alla andra skandaler som under decennierna vid­häftat det mäktiga paret och deras anhang.

Det spelade ingen roll att Wikileaks material strängt taget inte, förutom ifråga om ett av hennes tal till Goldman Sachs, avslöjade någonting nytt om kandidaten själv. Mitt i alltihop gick så FBI-chefen ut och sa att han visserligen inte förordade åtal för Clintons beteende som utrikesminister, men att hon förtjänade kraftiga reprimander. Det var som om hennes kampanj aldrig fick en chans att hämta andan från den spretiga, utdragna pseudoskandalen. Energin som fick läggas på att hantera den var energi som inte kunde läggas på annat – till exempel att ta fram en ny plan för att säkra valutgången i livsviktiga delstater som Pennsylvania och Florida.

Men amerikansk politik är som sagt numera mest showbusiness. Man kan analysera det tragiska valet 2016 i all oändlighet; faktum kvarstår att det alltid är den mest karismatiska kandidaten som vinner. Så har det varit sedan Kennedy besegrade Nixon efter deras klassiska tv-debatt 1960, då Nixon stod osminkad och svettades som en man just gripen för rattfylla. Hillary Clinton gick helt enkelt inte hem i stugorna, åtminstone inte ute på vischan. Det glastak hon misslyckades med att krossa var den gamla hederliga tv-rutan.